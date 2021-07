34.000 koronavaksine-dosar i Oslo kan gå ut på dato

innenriks

– Det er ein superdugnad som går føre seg for å få sett desse vaksinane, frå befolkning til helsepersonell, seier vaksinekoordinator Anja Bergenhus i bydel Nordre Aker til Aftenposten.

Helseetaten har lagt ein plan for å få fordelt dosane ut til bydelane. Fleire aldersgrupper får no beskjed om at dei kan få dosen sin nummer to før skjema, i Nordre Aker opp mot fire veker tidlegare.

– Vi flyttar dei som har hatt timar tidleg i september, til neste veke. Fleire innbyggjarar får forkorta intervalla sine frå 12 til 8 veker, seier Bergenhus.

