Vil fjerne alderspoeng ved studieopptak

Alle parti har programfesta ulike måtar dei ser for seg at opptakssystemet til høgare utdanning kan endrast på. Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre, vil alderspoenga til livs, skriv Dagens Næringsliv.

– Det er kostbart for den enkelte og for samfunnet, og det er meiningslaust at ein premierer alder slik ein gjer i dag, seier Schytz.

I vår gav statsråd Henrik Asheim (H) eit utval i oppgåve å sjå på opptakssystemet til høgare utdanning. Opptaksutvalet skal levere sine tilrådingar innan desember 2022.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO) held fast på at dagens opptakssystem fungerer «ganske bra».

– Vi får generelt gode studentar på denne måten. Det er krevjande å vere student ved eit universitet som UiO, og då treng vi ambisiøse og hardtarbeidande studentar, seier rektoren.

Han seier dei har skrinlagt planar om evnetest som supplement til karakteren ved opptak til medisinstudiet på grunn av «enorme» kostnader.

Grunnlaget for poengutrekninga når ein søkjer høgare utdanning er snittkarakteren frå vidaregåande multiplisert med 10. Ein får tilleggspoeng for realfag, og språkfordjuping og to ekstra poeng for anten militærteneste, eitt års høgare utdanning eller folkehøgskule. Ein får to alderspoeng for kvart år inntil fire år frå ein fyller 20 år, maksimalt åtte poeng.

