Støre: – Ein del miljø vil lettare låne øyre til leiarar på høgresida

– Vi som er på venstresida, vi har stått opp mot autoritær kommunisme. Vi stod opp mot valdsromantikken på ytre venstre på 1970-talet. Fordi det er menneske som har litt større opning for å lytte til oss, seier Støre til NTB.

Det gjeld òg høgresida, meiner han.

– Det gir dei ikkje ansvar for gjerningar eller haldningar. Men det er ein appell til å bruke den moglegheita dei har til å nå ut, seier Støre.

– Det er ikkje mynta på noko enkelt parti. Men eg meiner at parti på høgresida har større sjanse for å nå fram.

Solberg kritisk

Uttalen kjem etter at statsminister Erna Solberg (H) overfor VG torsdag avviste at høgresida har eit større ansvar enn andre for å ta eit oppgjer med høgreekstremisme.

– Alle har eit ansvar for å gjere det, men det å implisere at vi har ei sterkare tilknyting, det synest eg ikkje det er eit grunnlag for å seie, seier ho til VG.

Debatten har blussa opp i etterkant av tiårsmarkeringa for terrorangrepet mot AUF på Utøya og mot regjeringskvartalet. Under markeringa sa Støre at høgresida har eit særleg ansvar for å ta oppgjer med høgreekstremisme.

Solberg er ikkje samd.

– Vi har ikkje noko som helst ideologisk fellesskap. Viss ein ser på fiendebiletet som høgreekstreme har, så trur eg det inkluderer heile Høgres leiing og alle som blir definerte som globalistar og Europa-vennlege, seier Solberg til VG.

Støre vil ikkje peike på enkeltparti

Støre understrekar overfor NTB at han aldri har meint å slå Høgre i hartkorn med nokon.

– Eg meiner at alle som har leiarroller i samfunnet, bør snakke slik at denne bodskapen blir klart høyrd. Eg har ikkje peika på noko parti, for eg meiner det er ei avsporing. Men eg trur vi forstår inndelinga i høgresida og venstresida. Og der er det berre ei erkjenning av at ein del miljø vil lytte meir til kva eg seier, og ein del miljø vil låne øre lettare til leiarar på høgresida, seier Støre til NTB.

Slår tilbake mot Listhaug

Støre rettar òg kritikk mot Frp-leiar Sylvi Listhaug, som han meiner tek offerrolla når ho skuldar han for knebling i debatten om 22. juli.

– Dette er jo eit mønster i Frps politikk å framstille seg sjølv som offer. Eg ser ikkje noko parti som kjem meir til orde enn Frp. Dei bruker alle kanalar, og det er heilt greitt for meg, seier Støre til NTB.

Listhaug skulda onsdag Støre for å vere meiningspoliti i debatten om høgreekstremisme og 22. juli.

– For å seie det sånn: Vi kjem aldri til å la Støre eller media eller andre definere kva som er innanfor og utanfor. Vi kjem til halde fram med å ta opp dei vanskelege spørsmåla, sa ho til NTB.

Støre avviser at han ønskjer å kneble nokon som helsa.

– Tvert imot. Men dei som opplever at dei får motargument, må svare på dei og ikkje seie at dei vart knebla. Det er ingen som har makt eller mandat til å kneble nokon i norsk samfunnsdebatt, seier Støre.

