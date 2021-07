Solberg: Høgresida har ikkje meir ansvar for oppgjer med høgreekstremisme

innenriks

– Alle har eit ansvar for å gjere det, men det å implisere at vi har ei sterkare tilknyting, det synest eg ikkje det er eit grunnlag for å seie, seier Solberg til VG.

Debatten har blussa opp i etterkant av tiårsmarkeringa for terrorangrepet mot AUF på Utøya og mot regjeringskvartalet.

Under markeringa sa Støre at høgresida har eit særleg ansvar for å ta oppgjer med høgreekstremisme.

– Vi har ikkje noko som helst ideologisk fellesskap. Viss ein ser på fiendebiletet som høgreekstreme har, så trur eg det inkluderer heile Høgres leiing og alle som blir definerte som globalistar og Europa-venlege, seier Solberg til avisa.

