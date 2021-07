Politileiar: – Vi vil ikkje tilbake

innenriks

Statsministeren hamna i engasjert diskusjon med lokale politileiarar då ho og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) torsdag var på valkampbesøk i Verdal i Trøndelag.

Der la dei to Høgre-profilane fram tre nye løfte for politiet etter valet.

Det første er eit løfte om dobbelt så sterk bemanningsvekst for operative politifolk. Det betyr at veksten i politiårsverk skal vere dobbelt så sterk på golvet som i dei sentrale felleseiningane og i leiinga.

Det andre løftet er ein forsterka innsats for å ta overgriparar på nettet.

I tillegg vil Høgre ha eit utstyrsløft for politiet i neste stortingsperiode.

Åtvara mot reversering

Blant dei frammøtte under seansen var politiinspektør Snorre Haugdahl, leiar for geografisk driftseining Namdal. Han åtvara mot å reversere politireforma etter valet.

– Vi vil ikkje tilbake, sa Haugdahl til statsministeren.

Overfor NTB forklarer Haugdahl at lokalt politi før reforma var for avhengig av enkeltpersonar.

– No har eg ein operasjonssentral og fellesfunksjon i bakhand som eg speler på døgnet rundt, året rundt, uavhengig av kvar hendinga er, siger han.

Haugdahl siger han er overtydd om at politiet på mindre stadar kjenner ein større tryggleik no, fordi dei har ein større organisasjon i ryggen.

– Sånn var det ikkje før.

– Ikkje ei nærpolitireform

Statsministeren vart derimot kraftig utfordra av innsatsleiar Per Henrik Bykvist, som er tillitsvald i Fellesforbundet til politiet.

Han stod fast på at reforma ikkje har vore noka nærpolitireform.

– Det vi ser, er at veldig mange tenestestader er laga ned, utdjupar Bykvist overfor NTB.

Han meiner tradisjonelle lensmannskontor har vore ein viktig møteplass for å løyse konfliktar lokalt.

Men no har mange av kontora forsvunne.

– Folk hadde i mykje større grad moglegheit til å ta seg til politiet sitt, få løyst problemet på lågast mogleg nivå, og bli ferdige. Det mange opplever i dag, og som mange har ein frustrasjon over, er at ein ringjer og ringjer, og ikkje kjem igjennom til nokon, siger Bykvist.

– Den direkte relasjonen forsvinn når vi får langt færre politilokasjonar, åtvarar han.

Lover meir politi i felt

Solberg erkjenner at no er behov for å satse på meir politi ute i felt.

– Når vi skal bruke to av tre kroner på det framover, så er det òg fordi vi meiner det trengst meir av det, siger statsministeren til NTB.

Ho forsvarer likevel at regjeringa har prioritert å få operasjonssentralane og andre fellesfunksjonar opp og stå først.

– Dette er viktige støttefunksjonar for dei som er ute, påpeikar ho.

(©NPK)