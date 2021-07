Norske helsetoppar gler seg over britiske tal

innenriks

– Det gir oss grunn til å tru at vaksinasjonen har stor effekt. Viss det er slik at Storbritannia har vore over toppen, er det ei gledeleg melding òg for oss, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

17. juli vart det registrert 54.674 nye tilfelle av covid-19 i Storbritannia, og ei rekkje forskarar spådde at opphevinga av alle smittevernrestriksjonar i England ville føre til 100.000 nye smittetilfelle dagleg. 26. juli var talet 24.950.

Onsdag vart det registrert 23.511 nye smittetilfelle, men det vart samtidig registrert 131 nye dødsfall. Det er det høgaste dødstalet i Storbritannia sidan midten av mars, ifølgje The Guardian.

– Veldig ferske tal

– Det er veldig interessante tal, men dei er òg veldig ferske, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Onsdag kunngjorde regjeringa at neste del av gjenopninga, det såkalla fjerde trinnet, blir utsett i ytterlegare to veker, mellom anna for å studere utviklinga i land som Storbritannia vidare.

Assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI) og helsedirektør Guldvog trur likevel det kan vere eit teikn på at toppen etter gjenopninga er nådd, og ho viser til liknande utvikling i andre land.

– Vi håpar og forventar og trur at tala blir lågare. Ikkje minst ser toppen ut til å vere nådd i land som Danmark, Nederland og Storbritannia, seier Knudsen.

Fotball-EM kan spele inn

Sjølv om 70 prosent av vaksne britar er fullvaksinerte og millionar har vore smitta av viruset, er framleis millionar av yngre britar uvaksinerte. Ifølgje det britiske statistikkbyrået har 92 prosent av britane antistoff som følgje av anten vaksinasjon eller tidlegare smitte.

Talet på sjukehusinnleggingar og dødsfall er framleis på veg oppover i landet, med ein auke på høvesvis 27 og 50 prosent. Desse heng likevel som oftast noko etter smittetala.

The Guardian skriv mellom anna at smittestigning i samband med fotball-EM, som vart halde mellom anna i England, og dessutan mindre testing og stengde skular, kan spele inn.

