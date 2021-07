Bondelaget krev tilleggsforhandlingar med staten

innenriks

– Dette betyr at Stortingets vedtak om auka inntektsmoglegheiter i jordbruket tilsvarande andre grupper ikkje blir nådde. Den sterke kostnadsveksten får store negative konsekvensar for økonomien til kvar enkelt bonde, og det er viktig å få kompensert dette no. Vi krev derfor tilleggsforhandlingar med staten så raskt som mogleg, seier leiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag i ei pressemelding.

Etter jordbruksoppgjeret, som vart vedteke av Stortinget i april, har prisen for fleire innsatsfaktorar på landbruket auka vesentleg. Prisendringa er tydelegast for handelsgjødsel, som har auka med nærare 30 prosent.

Det kan bety ein kostnadsauke på minst ein halv milliard kroner for norsk bønder. Ifølgje Norges Bondelag har føresetnadene for forhandlingane med Stortinget endra seg drastisk etter prisauken.

– Vi vart orienterte om prisauken på handelsgjødsel i slutten av mai, og informerte Stortinget om dei uventa kostnadsaukane då. Vi opplyste òg om at det kunne bli aktuelt å be om tilleggsforhandlingar, forklarer Gimming.

Ifølgje hovudavtalen har begge partar rett til å krevje tilleggsforhandlingar når viktige føresetnader endrar seg.

(©NPK)