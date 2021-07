Bonde-Støre til Ap-Støre: – Vi treng meir

innenriks

– Det er ingen gode grunnar til å la vere å satse på landbruket. Det må eg få Støre til å skjønne, seier bonde Torbjørn Støre til NTB.

Sidan 2008 har han drive familiegarden Støre i Skogn i Trøndelag med kona Camilla Støre. Torsdag får han besøk av Arbeiderparti-leiar Jonas Gahr Støre, som har røter tilbake til same gard.

Gardsbesøket er første stopp på Støres valkampturné i Trøndelag, som tradisjonelt har vore ein viktig bastion for Ap. I tidlegare Nord-Trøndelag, der garden Støre ligg, har likevel Senterpartiet teke over leiinga og dominerer no fullstendig, ifølgje eit snitt av målingar frå inneverande månad på nettstaden Poll of polls.

– Ser dystert ut

Ifølgje Torbjørn Støre har det vorte vanskelegare og vanskelegare å vere bonde dei siste åra fordi lønnsemda er låg.

– Det er stor forskjell på korleis det var å drive gard dei første seks åra eg heldt på samanlikna med dei siste seks åra. Det ser dystert ut, men eg trur det er mogleg å rette opp i det, seier Støre.

Når han møter Ap-leiar Støre, kjem han til å stille krav om betre vilkår for bonden.

Torbjørn Støre meiner, til liks med mange av bøndene i landet, at det er på høg tid å tette inntektsgapet mellom bonden og andre yrkesgrupper.

Vil ikkje tidfeste

I eit intervju med Vårt Land blir Ap-leiar Støre utfordra til å tidfeste når dette inntektsgapet skal tettast av ein av bøndene bak Bondeopprøret, Tor Jacob Solberg. Det avviser Støre.

– Det må vi komme tilbake til når vi sit i forhandlingane med organisasjonane til bøndene, seier Ap-leiaren til avisa.

Bonde-Støre svarer slik:

– Det er det same som å seie til ungane at dei skal få bli med på Tusenfryd, men ikkje seie når det skal skje.

Alle parti velkomne

Torbjørn Støre seier han er samd i mykje av det Ap har lagt fram i opptrappingsplanen sin for landbruket, der partiet mellom anna vil styrkje sjølvforsyningsgrada og leggje om til eit meir klimavennleg landbruk.

Men han understrekar at det som verkeleg manglar i landbruket, er tilgangen på kapital.

– Eg har lese gjennom planen, og det er mykje bra der. Men for å oppnå dei gevinstane av landbruket som Ap vil med planen sin, treng vi meir. Vi må ha tunge investeringar i jord, bygningar og teknologi, seier Torbjørn Støre.

Han vil ikkje røpe om Ap får stemma hans til hausten, men seier at alle parti er velkomne til Støre gard.

– Så er vårt store håp at vi får folket på vår side, seier han.

