Ap-Støre til bonde-Støre: – Vi skal tette gapet

innenriks

Ap-leiaren innleidde torsdag valkampen med eit besøk på Støre gard i Skogn i Levanger – ein gard Støre sjølv har familierøter til.

Der besøkte han bonde Torbjørn Støre, som i forkant la press på Ap-leiar Støre. Ap-leiaren har ikkje ønskt å tidfeste når partiet har tenkt å tette inntektsgapet mellom bonden og andre yrkesgrupper, som var eit viktig krav frå bondeorganisasjonane i årets landbruksoppgjer.

Det får bonde Torbjørn Støre til å reagere:

– Det er det same som å seie til ungane at dei skal få bli med på Tusenfryd, men ikkje seie når det skal skje, sa bonde Torbjørn Støre til NTB.

No svarer Støre på kritikken.

– Det er viktig å ha ein plan du kan gjennomføre for å komme til Tusenfryd med ungane dine, seier Støre til NTB.

Samtidig presiserer han:

– Vi skal tette dette gapet og gjere det på ein ordentleg måte, seier Støre.

Sp vil ikkje vente

Ap-leiaren seier at han er oppteken av å få oversikt over økonomien til bøndene før han tidfestar noko og viser til at Ap vil setje seg ned med organisasjonane til bøndene i samband med det årlege landbruksoppgjeret.

Det vil likevel ikkje Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum vente på.

Han seier til Nationen at ein tidsplan for når inntektsgapet må tettast, må på plass allereie i regjeringsforhandlingane mellom Ap og Sp til hausten.

Ap opnar for å forhandle

Til NTB seier Støre at han er open for å løfte saka inn i eventuelle regjeringsforhandlingar med Sp.

– Regjeringsplattforma i ei Ap-regjering skal ha klare mål på dette. Her har Sp, Ap og SV veldig samanfallande syn, seier Støre.

Ap-leiaren viser til at partiet hans tidlegare har stemt for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i Stortinget.

– Så det er eit løfte frå dykk?

– Vi pleier å følgje opp det vi stemmer for i Stortinget, og det har vi tenkt å gjere òg her, seier Støre.

Før det er aktuelt med ei regjeringsplattform, må likevel dei raudgrøne vinne valet.

Sp suser forbi

Medan Støre er på valkamptur i Trøndelag, flyg Aps potensielle regjeringspartnar Sp høgt på meiningsmålingane. I Nord-Trøndelag ligg Sp på over 40 prosent, mot i underkant av 30 prosent for Ap, ifølgje eit snitt av målingar frå inneverande månad på nettstaden Poll of polls.

Støre peikar på at Ap har løfta seg på målingane den siste tida og meiner Trøndelag gir eit frampeik mot eit mogleg regjeringsskifte til hausten.

– Sp er eit parti som snakkar kraftfullt for distrikta og vi er samde i mykje av det. Vi er opptekne av at by og land skal gå hand i hand og meiner det viktigaste i politikken er politikk, ikkje retorikk, seier Støre.

– Vi har vore ei tydeleg røyst

Sp-leiaren forklarer suksessen i Nord-Trøndelag med det som har vorte mantraet hans dei siste åra, nemleg sentraliseringspolitikk.

– Vi tek ingen stemmer for gitt, men vi meiner at vi har hatt god politikk for Trøndelag, seier Vedum.

– Her står de i direkte konkurranse med Ap?

– Det er ikkje oppgåva mi å kommentere. Vi har vore ei tydeleg røyst på kva løysingar vi meiner er dei beste, seier Vedum.

