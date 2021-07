innenriks

– Situasjonen er alvorleg, skriv kommunane.

– Dersom vi skal unngå å sprengje sporingskapasiteten og med det risikere at smitten spreier seg endå meir, er det svært viktig at kvar og ein av oss gjer det vi kan for å redusere risikoen for smitte dei kommande dagane og i helga. Klarer vi det, kan vi kanskje unngå å måtte vedta lokale forskrifter med skjenkjeforbod og forbod mot å samlast med verknad fór inntil 14 dagar framover, heiter det vidare.