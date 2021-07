Vatn strøymde inn på Stortinget

innenriks

Det var vatn både i tredje og fjerde etasje. I andre etasje var det mindre, men vatnet pipla gjennom taket, skriv Aftenposten.

– Lekkasjen er over fleire etasjar. Stortingsadministrasjonen har sett i verk tiltak, og det meste av vatnet er no soge opp. Det er for tidleg på noverande tidspunkt å seie noko om eventuelt skadeomfang, skriv kommunikasjonssjef Mona Mortensen Krane i Stortingsadministrasjonen.

– Årsaka er eit vass-nedløp som på grunn av store nedbørsmengder, har delt seg. Dermed har vatnet komme inn i nedløpskanalane i bygget.

(©NPK)