Studiestarten i haust byr på fysisk undervisning og fadderveke

– Bank i bordet så ser det veldig mykje betre ut enn i fjor, seier Asheim til NTB.

Medan universiteta og høgskulane tidlegare har fått beskjed om å passe på smittevern, er beskjeden no at dei må passe på at studentane får møte på studiestaden. I trinn fire av gjenopningsplanen blir det gitt unntak frå kravet om éin meters avstand i undervisningssituasjonar.

– Då kan ein til dømes ha større grupper i ein forelesingssal, seier Asheim. Han vil ikkje seie om dette er ein av lettane som blir presenterte på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen seinare onsdag.

I 2020 vart faddervekene avlyste fleire stader som følgje av smitteutbrot. Asheim er mykje meir optimistisk framfor studiestarten i haust.

– Vi har gitt 40 millionar kroner mellom anna til faddervekene i haustsemesteret. Det krev litt meir ressursar å planleggje fadderveke i år, seier han.

Litt annleis enn før pandemien blir det likevel. Vanlegvis blir det arrangert konsertar ved faddervekene fleire stader. Det må truleg utsetjast til seinare i haust, ifølgje Asheim, men sosiale arrangement og å bli kjend med folk skal vere fullt mogleg i haust.

Han minner om at også andreårsstudentane bør inkluderast.

– Ein del kom inn, har studert eitt år, men har nesten ikkje vore på campus.

