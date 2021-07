Sp varslar full gjennomgang av oljeskatten

innenriks

Det breie forliket i oljeskattepakken vil liggje fast etter valet, forsikrar Vedum.

Men i 2024 går ordningane som vart innførte i krisepakken frå Stortinget ut.

Då vil Vedum ha ein full gjennomgang av oljeskattepolitikken, inkludert den kontroversielle leiterefusjonsordninga.

– Det forliket som ligg der, det ligg der. Så skal vi sjå på kva skatteordningar vi skal ha etter 2024 for å sikre aktivitet, verdiskaping og mest mogleg inntekter til fellesskapet, seier Vedum til NTB.

– Vi må ha ein gjennomgang for å sjå korleis vi skal utvikle oljeskattepolitikken vidare.

Utfordra i Kirkenes

Framtida til olje- og gassnæringa har vore eit gjennomgangstema under Senterpartiets valkampopning i Finnmark denne veka, der Vedum har reist frå hamn til hamn med Hurtigruten.

Det nærast unisone kravet er at olje- og gassverksemda i Nord-Noreg i større grad må sikre arbeidsplassar og industri lokalt.

Då Sp-leiaren besøkte verftet Kimek i Kirkenes tysdag, vart han utfordra av administrerande direktør Greger Mannsverk om nettopp leiterefusjonsordninga. Ifølgje Mannsverk bør det setjast eit tak for budsjettoverskridingar, slik at selskap berre får refusert kostnader som ligg innanfor budsjetta Stortinget godkjenner i behandlinga av utbyggings- og driftsplanane for nye prosjekt, dei såkalla PUD-ane.

– Dette vil heilt klart føre til at mange fleire oppdrag hamnar i Noreg og hos norske bedrifter, halde fast på Mannsverk.

Vedum er glad for innspelet.

– Det er akkurat den typen innspel som må vurderast, seier han til NTB.

– Viss vi kan gjere grep som gjer at det er større sjanse for at norske verft får jobbane, så må vi få dei grepa på bordet.

Motstand frå miljørørsla

Gjennom leiterefusjonsordninga refunderer staten skatteverdien av leitekostnader for selskap som går i minus. I 2019 vart det utbetalt 3,9 milliardar kroner til 18 selskap gjennom ordninga, ifølgje tal Aftenposten har fått frå Skattedirektoratet.

Miljørørsla ser på ordninga som sponsing av olje- og gassverksemd og vil ha slutt på ho.

Kravet om utfasing av ordninga har òg gjenklang i enkelte delar av Senterpartiet, mellom dei Oslo Sp.

Men Vedum ser annleis på saka.

– Dette må ikkje misforståast. Vi har vore og er for den ordninga, fastslår han.

Det Sp er ute etter, er ifølgje Vedum eit oljeskatteregime som sikrar vidare verdiskaping, utvikling og inntekter til fellesskapet.

– Det må vere best mogleg tilpassa den situasjonen vi har på norsk sokkel mot slutten av dette tiåret og inn i det neste, seier han.

– Etter den runden vi har hatt no, vil vi måtte ha ein grundig gjennomgang.

Vil halde fram med å leite etter olje og gass

Eit anna spørsmål som kan komme opp på nytt etter valet, er tildeling av nye leitelisensar.

SV, MDG, Raudt og Venstre har alle programfesta full stans i leitinga etter olje og gass på norsk sokkel, medan KrF vil avgrense leitinga til modne område der det allereie er olje- og gassverksemd.

Ap seier ingenting direkte om saka i partiprogrammet sitt, men Dagbladet erfarte i juni at Ap i eventuelle regjeringsforhandlingar etter valet vurderer å tilby SV at vidare leiting først og fremst skal gå føre seg i eksisterande felt. Ap sjølv avviste artikkelen som «oppspinn».

Vedum er for sin del krystallklar: Leitinga skal halde fram.

– Eg ønskjer ikkje å ha noka form for pause, seier han.

Vedum presiserer at utgangspunktet hans er at både dei ordinære konsesjonsrundane – kalla nummererte konsesjonsrundar – og dei såkalla TFO-rundane i modne område skal halde fram som før.

– Når det gjeld dei nummererte konsesjonsrundane, meiner vi at vi skal følgje den malen vi har gjort over tid, og jamleg ha nye konsesjonsrundar, seier Vedum til NTB.

– Vi meiner forvaltninga vi har hatt av norske olje- og gassressursar, har tent Noreg godt, og at vi skal byggje vidare på ho.

