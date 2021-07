innenriks

Regjeringa kunngjorde onsdag at dei ikkje vil setje i verk det siste trinnet av lettar i koronatiltaka enno.

– Vi ønskjer å ha litt fleire vaksinerte før vi gjer det, fordi vi vil aller helst sørgje for at vi kan starte skulane, universitet og høgskular på grønt nivå, eit nivå som gjer at vi kan starte mest mogleg normalt, seier Solberg til NTB:

