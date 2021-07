Søkjeområdet etter meteorittane er snevra inn

innenriks

Det vart tidleg anslått at meteoritten landa i Finnemarka mellom Modum og Lier utanfor Oslo, men Norsk meteornettverk har no snevra inn dette området betrakteleg.

Eit område mellom to og tre kilometer nordvest for Sjåstad i Lier kommune blir rekna som mest interessant. Det er eit ovalt område som er rundt fire kilometer langt og under éin kilometer breitt. Dei har òg peila inn eit breiare søkjeområde, men meiner det er mindre sannsynleg å finne noko her.

Det blir forventa å finne dei største meteorittane på nokre kilo sørvest i søkjeområdet, medan funna lengst mot nordaust blir venta å vere nokre titals gram.

– Dette er usikre anslag. Vi kjenner ikkje til om fallet har gitt nokre få meteorittar på fleire kilo eller mange små på nokre få gram, blir det understreka.

Dersom du trur du har funne ein meteoritt, blir det tilrådd å ta kontakt med Norsk meteornettverk eller Naturhistorisk museum for vurdering.

