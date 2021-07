Listhaug om 22. juli-debatten: – Alle har eit ansvar for å trekkje grenser

innenriks

– Vi vil alltid seie frå mot ekstremisme, anten han kjem frå ekstreme islamistar, frå høgreekstreme, eller andre, seier Listhaug til NTB.

Ho ønskjer å kommentere den oppheta debatten som har vore før og etter 22. juli, der AUF og Ap-leiar Jonas Gahr Støre har bede høgresida om å trekkje klarare grenser opp mot høgreekstremisme.

– Alle har eit ansvar for det. Det eg registrerer er at Arbeidarpartiet og Støre no tek på seg rolla som meiningspoliti, seier Listhaug.

Reagerer

Ho viser til eit intervju i Aftenposten 22. juli, der Støre fekk spørsmål om det var innanfor å seie at det bør vere null innvandring til Noreg.

– Det er innanfor ytringsfridommen å meine at det skal vere null innvandring. Men det som ikkje er greitt, er ekstremistiske meiningar og propaganda som dehumaniserer andre menneske, sa Støre.

Listhaug reagerer på dette.

– For å seie det sånn: Vi kjem aldri til å la Støre eller media eller andre definere kva som er innanfor og utanfor. Vi kjem til halde fram med å ta opp dei vanskelege spørsmåla, seier ho.

– Lèt meg ikkje kneble

– Men det er noko du kan gjere i retorikken din som kan bidra inn i kampen mot høgreekstremisme?

– Eg kjem til å halde fram med å vere ein tydeleg politikar. Eg lèt meg ikkje kneble. Det er viktig med sakleg debatt. Og så trur eg det er viktig at andre òg høyrer på kva eg seier, i staden for å vri og vende på det og gjere det om til noko heilt anna enn det er, seier Listhaug.

– Men ville det ha hjelpt i kampen mot høgreekstremisme om du heva stemma og trekte klarare grenser, slik Støre har bede om?

– Vi hevar stemma når vi ser overtramp. Det blir sett spørsmålsteikn om at vi ikkje har teke avstand frå Den nordiske motstandsrørsla. Det er nazistar vi snakkar om. Eg veit ikkje om ei sjel eg, som støttar nazistar, seier Listhaug.

Tek avstand

Det same gjeld Alliansen, ifølgje Frp-leiaren.

– Dei er ein jødehatende organisasjon. Vi er jo det fremste partiet på Stortinget til å stå opp for det jødiske folket og staten Israel sin rett til å forsvare seg. Og så blir det sett spørsmålsteikn ved om vi tek avstand frå det, seier ho.

Ho understrekar at det heller ikkje er samsvarande å vere medlem av Sian og Frp.

Vil auke straffenivået

Listhaug svarer dette på kva ho meiner bør gjerast for å kjempe mot høgreekstremisme:

– Eg meiner vi skal kjempe mot høgreekstremisme, og vi skal kjempe mot ekstreme islamistar. Alle som utgjer ein spesiell fare for samfunnet vårt. Ein viktig ting som gjeld for alle, er å auke straffenivået, seier Listhaug, som seier at ho gjerne diskuterer verkemiddel i lovgivinga som kan stanse høgreekstremisme.

– Gjer det inntrykk på deg når medlemmer av AUF som har opplevd dette terrorangrepet på kroppen, ber deg innstendig om å ta tydelegare avstand frå høgreekstremisme?

– Eg har den største respekten for dei som har overlevd det forferdelege terrorangrepet, og eg forstår at dei har det vanskeleg. Nokon har greidd seg bra, andre slit forferdeleg med det dei har opplevd. Det er ikkje mogleg å setje seg inn i det for andre, seier Listhaug.

Ho held fram:

– Det er mogleg å forstå at det gjer den politiske debatten i Noreg vanskeleg. Men vi må uansett i Noreg hegne om at vi har ytringsfridom, at det er lov til å ha ulike meiningar, og det må det vere uansett. Vi kjem til å halde fram med å stå på for ein strengare innvandringspolitikk og halde fram med å ta dei vanskelege debattane.

