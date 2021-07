innenriks

Den tilsette har ikkje hatt kontakt med gjester, stadfestar pressevakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten til Adresseavisen.

– Vedkommande og nokre nærkontaktar i mannskapet er no i isolasjon.

Avgangen frå Trondheim er utsett til situasjonen er avklart med smittevernstyresmaktene.

På spørsmål om den smitta var testa før vedkommande gjekk om bord, seier Hurtigruten til Adresseavisen at det er for tidleg å komme med fleire detaljar no.

