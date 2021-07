Folket delt om abortgrense – fleirtal for dagens lov

innenriks

I alt svarar 41,9 prosent av dei spurde at abortlova bør behaldast som den er. 26,9 prosent meiner grensa for sjølvbestemd abort utan nemndbehandling skal utvidast til veke 18, medan 11,1 prosent meiner ein bør utvide retten til veke 22.

Undersøkinga, som er gjort av Sentio på oppdrag frå Klassekampen, vart gjennomført frå 2. til 6. juli i år.

Ap, SV, MDG og Raudt har alle programfesta å utvide grensa for sjølvbestemd abort. SV og Raudt går lengst og ønskjer at grensa skal gå ved 22 veker, medan Ap og MDG går inn for 18 veker.

Samtidig har Senterpartiet gjort det klart at dei vil gjere alt dei kan for å behalde grensa som i dag.

Tuva Moflag, som sit i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Ap, meiner at delen som støttar dagens abortlov reflekterer at lova har vore godt forankra over mange år. Samtidig understrekar ho at 38 prosent støtte for å endre lova, også er eit betydeleg tal.

– Eg opplever at folk er samde i at vi skal fjerne nemndene. Det er kanskje større forståing for det enn at sjølve grensa skal utvidast. Det er som at ikkje alle tenkjer over at når nemndene skal bort, så må nødvendigvis grensa for sjølvbestemd abort òg blir utvida, seier ho.

I ei tilsvarande måling Kantar gjorde for TV 2 i mai svarte 49,7 prosent at dei ønskte å verne abortlova. 46,5 prosent ville utvide grensa til anten 18 eller 22 veker, som er då fosteret blir rekna for å vere levedyktig.

(©NPK)