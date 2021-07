Dette står att i gjenopninga av Noreg

innenriks

Onsdag klokka 12.15 held regjeringa pressekonferanse, og vi får truleg svar på når dei ser for seg at neste trinn i gjenopningsplanen kan setjast i verk og om det eventuelt kjem andre lettar.

Trinn fire er det siste steget på gjenopningpslanen, men sjølv etter dette vil det stå att ei rekkje koronatiltak.

– Vi ser ingen grunnar til å endre hygieneråda, folk må framleis ha god handhygiene og halde seg heime ved sjukdom og bli testa, skriv FHI i si siste risikovurdering, der dei kjem med ei rekkje råd til styresmaktene for vegen vidare.

Krav om bordservering forsvinn

Etter trinn fire kan toppidrett utøvast som normalt, avgrensingar på talet på gjester i heimen forsvinn, men offentlege arrangement blir framleis tilrådd utandørs framfor innandørs.

Trinn fire inneber òg at kravet om bordservering på serveringsstader forsvinn, men kravet om sitjeplassar til alle gjester blir behaldne.

FHI meiner elles at det bør komme endringar i reglane for karantene for nærkontaktar.

– Eit opplegg med testing kan truleg erstatte karantene for mange nærkontaktar. Framveksten av deltavarianten endrar ikkje denne vurderinga, skriv FHI.

Lokale utbrot

Utbrot skal framleis følgjast opp lokalt av kommunane, tilrår FHI.

– Sidan det no er så stor og stadig aukande immunitet i befolkninga, er det betydeleg mindre fare for at lokale utbrot skal kome heilt ut av kontroll, skape stor sjukdomsbyrde og overbelaste sjukehusa. Kommunane kan derfor vere meir avventande med omfattande kontaktreduserande tiltak; testing og smittesporing er ofte tilstrekkeleg. Sjukehusa må likevel framleis ha beredskap for å kunne handtere fleire pasientar med alvorleg forløp, skriv FHI.

