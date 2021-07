Smitten aukar – men FHI foreslår likevel å lette på tiltaka

innenriks

Mellom anna foreslår Folkehelseinstituttet (FHI) endringar i karantenereglane for nærkontaktar.

– Utstrekt immunitet i befolkninga gjer at utbrot lettare kjem under kontroll, og at få blir alvorleg sjuke. Det er truleg mindre forholdsmessig no å halde oppe eit såpass inngripande tiltak som streng karantene for alle nærkontaktar, skriv FHI i si siste risikovurdering, som kom måndag.

Regjeringa har dei siste dagane vurdert kva som skal skje med den vidare gjenopninga av Noreg, etter at trinn fire i gjenopningsplanen vart utsett til slutten av juli/byrjinga av august. Ei avklaring kjem truleg på koronapressekonferansen til regjeringa onsdag.

– Samfunnet er allereie opna betydeleg, og det står berre att eitt trinn. Vi har gitt innspelet vårt til regjeringa, som vil ta ei avgjerd etter kvart, siger overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Smitten aukar

Førre veike varsla FHI-direktør Camilla Stoltenberg at dei rekna med at smitten ville auke framover, og denne veka ser ein tydeleg trend til det.

Dei siste tala viser 330 koronasmitta på eitt døgn i Noreg, 135 fleire enn førre veike og det høgaste smittetalet på ein enkelt dag sidan 1. juni.

I risikovurderinga som kom måndag, blir det rekna som middels sannsynleg at den aukande smitten vil halde fram gjennom dei to neste månadene, med kanskje opp mot to–tre tusen smittetilfelle i veka.

– Små konsekvensar ved smitteauke

FHI vurderer at ein slik auke vil ha liten konsekvens for befolkninga, for helsetenesta generelt og for sjukehusa spesielt. Mellom anna fordi så mange no er vaksinerte.

– Faren for overbelastning av sjukehusa i denne perioden vil sannsynlegvis vere liten, òg fordi færre av dei smitta vil bli alvorleg sjuke. Kommunane må handtere utbrot. Smittesporinga kan bli krevjande når pasientane har hatt mange nærkontaktar, men i lys av høg vaksinasjonsdekning kan smittesporings- og karanteneregimet justerast, skriv FHI i risikovurderinga.

Aavitsland vil ikkje seie korleis dei ser for seg det nye regimet.

– Vi har levert eit forslag til regjeringa om dette, og det blir offentleg når regjeringa har teke ei avgjerd, siger han.

Veldig lite farleg for unge

I den siste risikovurderinga blir det understreka at framveksten av deltavarianten av koronaviruset gjer smittesituasjonen meir usikker, og at det derfor er nødvendig med vaktsemd. Dette gjer òg at FHI berre har «middels tiltru» til si eiga vurdering.

Konklusjonen er likevel at den samla risikoen ved covid-19-epidemien i august-september er liten.

– Det kan komme ein auke i talet på tilfelle, men talet på alvorslege tilfelle blir framleis lågt slik at konsekvensane er små, heiter det i rapporten.

Sårbare er godt verna

Aavitsland påpeikar at når dei mest utsette og sårbare er vaksinerte og godt beskytta, vil det i hovudsak vere unge som kan bli smitta.

– Og for dei er dette ein veldig lite farleg sjukdom, påpeikar han.

Vaksinasjonen har allereie endra kraftig på delen smitta som blir alvorleg sjuke.

– I vinter betydde 100 nye tilfelle 3–4 nye sjukehusinnleggingar veka etter. No er det berre litt over ei innlegging per 100 tilfelle, siger overlegen.

Ifølgje den ferske rapporten har FHI heller ikkje funne teikn på at delen som blir alvorleg sjuke, er høgare for deltavarianten, som no er dominerande i Noreg.

– I motsetning til funna frå andre land, tyder førebelse analysar av norske data ikkje på auka risiko for innlegging i sjukehus med covid-19 som hovudårsak blant personar smitta med deltavarianten samanlikna med Alfa, konkluderer FHI.

