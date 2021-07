Oslo kommune blir nedringt av folk som vil påskunde dose to av koronavaksinen

innenriks

Rundt 70 prosent av innringjarane spør om moglegheit for å få dose to tidlegare, seier assisterande kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe til ABC Nyheter.

– Førebels er det berre dei som har vaksinetime dei kommande vekene som får tilbod om å påskunde sin dose to. Då får dei ein SMS frå bydelen dei bur i, fortel Lindboe.

Ho ber folk om å verken ringje koronatelefonen eller møte opp til drop-in-time for å påskunde vaksinen, men tilrår å registrere seg på nettsidene til kommunen og melde at ein kan møte opp tidlegare til dose to. Då kan ein bli kontakta dersom det er dosar til overs i bydelen.

(©NPK)