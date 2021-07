Noreg har ingen planar om eigne reglar for uvaksinerte

innenriks

Den franske nasjonalforsamlinga har vedteke ei lov som gjer vaksine obligatorisk for alle helsearbeidarar og krev koronapass ved reise og restaurantbesøk.

Lova krev at alle som jobbar i helsesektoren, blir vaksinert innan 15. september, elles risikerer dei å bli suspenderte. Det blir òg innført krav om koronapass for å besøkje restaurantar, reise med tog og flyge og på offentlege stadar.

Kravet gjeld alle vaksne, men vil frå 30. september bli utvida til å gjelde alle over tolv år.

Ikkje vurdert i Noreg

Italia skal innføre liknande lover som Frankrike, med krav om helsepass for å bevise at dei er beskytta eller har testa negativt før dei kan trene på treningssenter, besøkje museum eller gå på restaurant.

Tyskland vurderer òg eigne smitteverntiltak for uvaksinerte, som kan bli nekta tilgang til barar og andre stadar der vaksinerte no kan ferdast.

Noreg har ikkje planar om å innføre eigne reglar for personar som er uvaksinerte, og det er heilt frivillig å vaksinere seg, slår statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) fast overfor NTB.

Hovudregelen er at ein negativ koronatest skal likestillast med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått koronasjukdom.

– Ved innføring av koronasertifikatet var det viktig for regjeringa at koronasertifikatet skal gi lettar, ikkje setje avgrensingar, og at dette òg skulle gjelde for ubeskytta som testar seg, siger Korkunc.

Høg vaksinedekning

Det er svært god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet i Noreg, og det vil truleg bli ei høg vaksinasjonsdekning i den vaksne delen av befolkninga, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB.

– Ein vil følgje utviklinga av epidemien nøye framover, spesielt med omsyn til kva effekt spreiing av deltavarianten får for sjukdomsutvikling, både hos vaksinerte og uvaksinerte personar. Men det har ikkje vore planlagt å innføre tilsvarande reguleringar i Noreg, siger han.

Smitteutviklinga i Noreg har dei siste to månadene vore stabilt låg samtidig som stadig fleire blir vaksinerte. Dette trass i ei vedvarande gjenopning med store lettar i restriksjonar og dessutan større mobilitet og stadig fleire reisande inn og ut av landet. Deltavarianten er no dominerande her til lands, og talet på innlagde har den siste månaden vore mellom 17 og 30. På det meste var det over 300 innlagde med koronasjukdom i Noreg.

Andre dose viktig

Det er likevel venta at smitten kjem til å auke noko framover. Bukholm er no oppteken av at ein får sett andre dose så raskt som mogleg.

Her til lands blir det no sett rundt 300.000 vaksinedosar i veka. Meir enn 90 prosent av folk over 65 år er fullvaksinerte. Førre veke hadde alle innbyggjarar i Oslo over 18 år fått tilbod om første vaksinedose, og ganske snart vil det gjelde for heile landet.

– Samla sett gir dette ein god effekt på å redusere smittespreiinga. Det gjeld òg smittespreiinga av deltavarianten. Den beste effekten får vi likevel når endå fleire har fått to dosar vaksine, seier han.

