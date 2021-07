NRK trekkjer «Helt Ramm»-episodar

innenriks

Kritikken dreier seg om at framstillinga i «Japanese Ramm Show»-delen av programmet blir opplevd som stigmatiserande og sårande, skriv NRK i ei pressemelding.

Det var VG som omtalte saka først.

– Det har førebels ikkje vore mange negative tilbakemeldingar på episodane, men dei har vore såpass sterke at vi i formiddag har vurdert innhaldet på nytt og komme fram til at det er rett å avpublisere, seier Anders Sårheim, fungerande redaktør i Sporten til NRK.

Hovudpersonen sjølv seier han er samd i avgjerda.

– Vi ser no at vi har trakka feil. Då er det heilt rett å ta det bort. Vi trudde det ville vere moro for alle. Det er det ikkje, seier Nicolay Ramm.

(©NPK)