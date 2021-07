Immundempande medisinar kan gi dårlegare effekt av koronavaksinen

innenriks

Den norske forskingsgruppa har komme fram til at to av dei fem vanlegaste immundempande medisinane medfører at 80 prosent av pasientane ikkje dannar nok antistoff etter fullvaksinering, skriv NRK.

Det er snakk om Rituksimab og medisin frå merkevarenamnet Gilenya.

Også forsking frå Israel viser at pasientar som går på nokre av desse medisinane, får lite, eller ingen antistoff.

Forskingsprosjektet starta i mars. Det blir forska på pasientar med revmatiske lidingar, lymfom, nyretransplanterte, ein type tarmsjukdom, og på pasientar med MS.

Mellom anna har MS-pasientar no fått ein tredje vaksinedose.

Den norske forskinga undersøkjer òg andre former for immunrespons enn antistoff.

– Sjølv om ein pasient ikkje har utvikla antistoff, eller eit lågt nivå antistoff, betyr ikkje det at vedkommande ikkje er verna mot korona. Immunforsvaret vårt fungerer på fleire måtar, seier Marton König, som forskar på pasientgruppa med MS saman med Gro Owren Nygaard.

