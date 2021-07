To menn sikta etter båthavari i Tønsberg

innenriks

– Mistanken om at båten er stolen kom etter at vi hadde snakka med dei to om bord, opplyser operasjonsleiar Merete Kvaal i Søraust politidistrikt til VG.

Dei to arresterte er i 20-åra frå Vestfold, opplyser politiet på Twitter.

Klokka 17.03 fekk dei melding om at ein båt med to personar om bord var i ferd med å søkke.

Med hjelp frå andre båtar klarte politiet å styre båten inn til land, før han sokk.

– Det blir jobba med å hindre forureinande utslepp/akutt forureining, melder politiet.

Brannvesenet stadfestar at dei arbeider med forureininga.

– Båten ligg synleg i vassoverflata, men han står på botnen. For at vi ikkje skal få forureining inn mot fuglereservatet, har vi lagt nokon lensar rundt, seier utrykkingsleiar Even Haughem i Vestfold interkommunale brannvesen til VG.

(©NPK)