Talet på taxiløyve i Oslo har auka med 51 prosent

Auken nasjonalt svarer til 38 prosent mellom september i fjor til juli i år, ifølgje transportloyve.no, som er ei oversikt Samferdselsdepartementet og Hordaland fylkeskommune samarbeid om. Det skriv E24.

Reforma har gjort det mogleg for fleire internasjonale aktørar å slå seg opp i den norske marknaden.

Jørgen Aarhaug, UiO-stipendiat og forskar på Transportøkonomisk institutt seier til E24 at selskapa no driv priskrig for å få tak i kundane.

– App-selskap betaler for turen din i sommar. Dei prøver å tilby så låg pris som mogleg, samtidig som dei vil gi så låg betaling til sjåførane som dei kan. For å få dette til å gå opp vel dei sjølv å betale mellomlegget og gå i minus, seier forskaren.

