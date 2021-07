Forskar: Familie og venner viktige i arbeidet mot muslimsk ekstremisme

innenriks

Postdoktor Rune Ellefsen, som har gjennomført studien saman med kriminologiprofessor Sveinung Sandberg, fortel til Dagsavisen at familiemedlemmer og venner har vist seg å spele ei viktig rolle i å avbryte radikalisering.

– Eit veldig viktig bidrag har vore å guide dei som har vore på veg inn i ekstreme miljø religiøst, og vise dei til religiøse autoritetar eller nettstader som viser at IS ikkje er noko muslimar kan støtte. Sterke familieband bind òg personar frå å reise, og foreldre har bidrege ved å nekte barna å vere saman med personar som dei veit har bindingar til ekstreme miljø, seier Ellefsen.

Nokre av informantane har òg hatt kontakt med Politiets tryggingsteneste (PST).

– Erfaringane med PST og politiet er litt blanda. Nokon fortel at når PST tok kontakt fekk dei på ein måte ein oppvakning, og at dei såg støtta til IS i eit nytt lys, seier Ellefsen.

Forskarane har intervjua 26 unge muslimar i Noreg. Sju av dei har vore tilknytt ekstremistiske miljø, medan 19 er venner eller i familie med muslimar som støtta IS eller ønskt å bli framandkrigarar i Syria.

Studien, som ikkje er publisert, er ein del av forskingsprosjektet Radikalisering og motstand, ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

(©NPK)