Fleire slakteri sertifiserte av Islamsk Råd

innenriks

I 2017 valde Nortura å droppe sin halal-avtale med IRN på grunn av manglande tillit til organisasjonen. Avtalen sikra IRN årlege millioninntekter.

Men det siste halvåret har det byrja å losne for IRN som har inngått avtalar med åtte norske kjøttprodusentar går det fram av nettsida deira.

– Halal-sertifisering inneber at vi har ei objektiv tilnærming til prosessane, basert på den islamske teologien. Dette handlar mest om reinslegheit og dyrevelferd, seier Yasir Ahmed, rådgivar for Islamsk Råd Noreg (IRN) til Vårt Land.

Ifølgje retningslinjene må dyret mellom anna slaktast av ein muslim, som vender dyret mot Mekka og leverer ei bønn under slaktinga.

Den gamle samarbeidspartnaren, Nortura, seier til Vårt Land at dei ikkje vil rette opp igjen kontakten per no. Nortura nyttar varemerket Alfathi på sine halalprodukt.

– Nortura har per i dag ingen dialog med IRN om dei dokumenterte prosessane våre på Alfathi, seier Anette Ivsett, kommunikasjonsrådgivar i Nortura.

IRN er ein paraplyorganisasjon for 33 islamske trussamfunn og organisasjonar i Noreg som samla har nærare 65.000 medlemmer.

