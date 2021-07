Fastlegane skal teste kven som berre treng éin vaksinedose

innenriks

Du treng berre éin vaksinedose for å vere fullvaksinert viss du har hatt korona tidlegare.

Viss du trur du har vore smitta, men ikkje er testa, kan du no bestille ein antistoff-test hos fastlegen. Den vil vise om du har antistoff mot covid-19 i kroppen og altså slepp unna med éin vaksinedose.

Du kan òg ta antistoff-testen viss du har fått påvist korona i utlandet. Då vil ikkje testresultatet vere registrert i Noreg. Du må kunne dokumentere at du har hatt korona før for å reknast som fullvaksinert etter første dose.

Desse kan ta testen

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som på bakgrunn av råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort ei forskriftsendring der det blir opna for bruk av antistoff-testar. Endringa tredde i kraft førre veke.

Lege i Folkehelseinstituttet, Joakim Øverbø, presiserer at testen berre er aktuell for personar som ikkje allereie er vaksinerte. Du treng heller ikkje å ta han viss du har fått påvist korona i Noreg. Då er testresultata allereie registrert hos FHI.

– For dei aller fleste er det ikkje nødvendig å ta ein antistoff-test, og eg vil oppmode folk til å sjekke om dei kan ha nytte av ein slik test før dei kontaktar fastlegen, seier Øverbø til NTB.

Antistoff-testen er altså meint for personar som mistenkjer at dei har hatt korona, men ikkje har fått det påvist, og for alle som har testa positivt for korona i utlandet. I så fall må du vente i tre veker etter den positive koronatesten før du tek ein antistoff-test.

Grønt koronasertifikat etter éi veke

Du blir rekna som fullvaksinert etter éi veke viss antistoff-testen viser at du har hatt korona og du har teke éin vaksinedose. Dermed får du òg grønt koronasertifikat.

Motsett vil du ikkje få grønt koronasertifikat viss du lèt vere å ta vaksine etter ein antistoff-test som viser at du har hatt korona. Grunnen til det er at testen ikkje viser når du var smitta. Du må ha vore smitta dei siste seks månadene for å vere rekna som beskytta etter koronasmitte.

Testen kan takast hos fastlegen, på eit kommunalt helsesenter eller ein på ein privat helseinstitusjon. Når testen er teken, kan du få første vaksinedose. Viss du veit når du vart smitta, bør du likevel vente i tre månader frå du fekk positiv test til du tek vaksinen.

