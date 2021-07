DNB-kundar har brukt 629 millionar kroner i utlandet i sommar

innenriks

Det viser tal for kortbruken til DNB-kundar for perioden 21. juni til 18. juli, skriv E24.

Forbruket er likevel framleis mykje lågare enn før pandemien.

– Vi ligg gode 70 prosent under normalen i snitt. Sidan jul er det eit nivå vi har peila oss inn på. Vi har ikkje trudd på ei masseflukt frå Noreg, men noregsferie for mange – og slik vart det, seier Ine Oftedahl, DNBs direktør for datatransformasjon.

Den eldste aldersgruppa (60-79 år) bruker mest per kunde, medan den yngste aldersgruppa (18-24 år) bruker minst.

Austlendingar er rausast med kortbruken, medan kundar frå Nordland og Troms og Finnmark har brukt minst.

I Sverige har pengebruken auka med heile 219 prosent frå same tid i fjor, medan mest pengar er lagde igjen i eurolanda.

(©NPK)