innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 23 smitta per dag i Oslo.

Smittetala er høgast i bydelane St. Hanshaugen, Frogner og Grorud, men ingen bydelar har over 100 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Tala er lågast i Vestre Aker med eit smittetrykk på 26 per 100.000,

Sidan mars i fjor har til saman 38.000 Oslo-borgarar fått påvist koronasmitte.

