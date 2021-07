136 nye koronasmitta registrert siste døgn

innenriks

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 204 nye koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 163, så smittetrenden er no stigande.

I alt har 135.767 personar testa positivt for korona her i landet sidan februar i fjor. Til saman er det utført 6,4 millionar koronatestar i Noreg.

Til no har 3.400.556 personar fått første dose av koronavaksinen, og 1.736.991 personar har fått andre dose.

Fredag var 21 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var like mange som dagen før.

Til saman er 799 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020. 57,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Noreg.

