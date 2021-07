Åtvarar mot vaksinevegring: – Ta vaksinen du får tilbod om

innenriks

– Rådet er at viss du får ein time til vaksinasjon, bør du ta vaksinen du får tilbode. No gjeld det å få vaksinert befolkninga, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Han åtvarar mot å utsetje vaksinetimen for å vente på «favorittvaksinen» eller for å unngå å blande dei to vaksinetypane Pfizer og Moderna.

I Oslo har vaksinesenter meldt om avbestillingar og utsetjingar frå folk som vil ha ein bestemd vaksinetype, ifølgje NRK, medan i Bergen har enkelte valt å forlate vaksinestasjonen fordi dei vart vaksinerte med Pfizer som førstedose og deretter vart tilbodne Moderna som andredose, skriv Bergens Tidende.

Framover vil Noreg få 900.000 færre vaksinedosar av Pfizer-vaksinen enn tidlegare anteke. Samtidig får vi rett under 600.000 dosar med Moderna-vaksinen i juli og august.

Same biverknader

Data tyder på at det ikkje er risikabelt å blande vaksinane, forsikrar Madsen.

Forskjellen mellom dei to vaksinetypane er forsvinnande liten, forklarer han:

* Dei er begge såkalla mRNA-vaksinar.

* Vaksinane har omtrent like høg vernegrad mot den vanlege varianten av koronaviruset, rundt 94–95 prosent.

* Dei gir same biverknader, både av den vanlege og av den meir alvorlege typen. Førstnemnde kan vere feber, frysningar, uvelkjensle, muskelsmerter og smertar på injeksjonsstaden. Også for alvorlege biverknader, som betennelsar i hjarteposen og hjartemuskelen, er det små forskjellar mellom vaksinane. Det same gjeld for allergiske reaksjonar.

– Det ser ut som det er ein noko høgare del av dei som får Moderna-vaksinen som får denne typen vanlege biverknader, men forskjellane er veldig små og har etter mi meining lita betydning, seier Madsen.

Uvaksinerte blir sjuke

Pfizer og Moderna vernar dessutan like godt mot alvorleg covid-19-sjukdom, også med deltavarianten, påpeikar Madsen.

– I land der ein større del av befolkninga ikkje er vaksinert, ser vi ein kraftig auke i talet på smitta og mengd som blir lagd inn på sjukehus med alvorleg covid-19-sjukdom. Nesten alle er uvaksinerte. Derfor er det veldig viktig at folk blir vaksinerte, seier Madsen.

Han meiner Legemiddelverket har informert godt nok om biverknadene av dei to vaksinane.

– Vi meiner informasjonen som har vorte gitt, viser at desse vaksinane er ganske like. Så eg håpar at dei små forskjellane som er der, ikkje blir overdrivne ute blant folk, seier Madsen.

Fleire vaksinar til godkjenning

Forutan vaksinane som allereie er godkjende i Noreg, er fleire kandidatar under vurdering i EU. Det gjeld vaksinane til Sputnik, Sinopharm, CureVac, Noavax og Sinovac.

Også ein ny type vaksine kalla Vidprevtyn er for tida til vurdering hos det europeiske legemiddelbyrået, skriv NRK.

Jo fleire, jo betre, ifølgje Madsen.

– Jo fleire vaksinar vi får godkjent, jo betre er det. Vaksinar kan ha ulike eigenskapar, og det går føre seg masse forsking for å sjå korleis ulike vaksinar fungerer mot ulike variantar av koronaviruset, seier han.

(©NPK)