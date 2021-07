Telefonsvindlarar gir seg ut for å vere politi – ber om sensitiv informasjon

innenriks

Innlandet politidistrikt har den siste tida motteke ei rekkje førespurnader frå folk om telefonsvindelen.

Dei understrekar at politiet aldri ber om sensitiv informasjon over telefon. Svindelforsøka er registrerte over heile landet.

– Alle som får slike førespurnader, blir oppmoda til å melde svindelforsøket ved næraste politistasjon, seier leiar for felles eining for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Det er vanskeleg å seie noko om det totale omfanget fordi mange tilfelle ikkje er melde, ifølgje Welhaven.

Politiet har desse råda:

* Oppgi aldri sensitiv informasjon som personnummer, passord, kontonummer eller BankID over telefon. Dette vil aldri politiet eller andre seriøse verksemder be om.

* Spør om namn, tittel og tenestestad på personen som ringjer. Be gjerne om tenestenummeret til personen i politiet.

* Noter deg tidspunkt for samtalen, og merk deg dialekten til personen/språkform og innhaldet i samtalen.

* Ta kontakt med næraste politistasjon og meld forholdet.

