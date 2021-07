Raja støttar Støre og refsar Listhaug

innenriks

– Eg vil be Sylvi Listhaug trå ekstremt varsam inn i debatten, seier Raja til VG.

Listhaug støtta fredag uttalen som tidlegare Oslo-ordførar Fabian Stang skreiv på si Facebook-side på tiårsmarkeringa for 22. juli-terroren. Der kritiserte Stang Ap-leiar Jonas Gahr Støre for å gjere terroren «partipolitisk».

– Eg trur Fabian Stang gir uttrykk for det mange meiner, skreiv Listhaug i ei fråsegn til VG fredag.

Det får Raja til å reagere, og han peikar på at Listhaug har eit særleg stort ansvar for retorikken sin.

– Det er slike utspel som faktisk nører opp under både framandhat og mytar retta mot politikarar til dømes i Arbeidarpartiet og AUF, seier Raja, som seier han gir Støre heilhjarta støtte.

Frp-rådgivar Espen Teigen seier at Listhaug ikkje ønskjer å kommentere Rajas utspel.

Støre uttalte på tiårsmarkeringa for 22. juli-terroren at høgresida har eit særleg ansvar for å trekkje grenser mot det høgreekstreme tankegodset. Stang tende på alle pluggar og refsa Støre i eit Facebook-innlegg som han sletta like etterpå.

Fleire i Høgre, både statsministrar Erna Solberg og nestleiar Jan Tore Sanner har sagt seg usamde med Stangs utspel.

