Politiet held fram søket etter valdshending i Sandnes

Mannen i 50-åra vart like før midnatt sikta for kroppsskade og skal arresterast. Politiet har natt til fredag søkt etter han med alle tilgjengelege ressursar, utan resultat.

– Vi held fram søket med same innsats i dag, seier påtaleansvarleg Halvor Mathias Haver Elde i Sørvest politidistrikt.

Dei involverte har ein relasjon, men er ikkje i familie. Begge er kjenningar av politiet.

Så langt har politiet gjennomført kriminalteknisk undersøking på åstaden, og dessutan avhøyr av fornærma og vitnar.

– Undersøkingar på staden tyder på at hendinga har skjedd utandørs. Av omsyn til etterforskinga ønskjer vi ikkje å seie noko om kva fornærma og vitne har forklart. Det vi kan seie, er at politiet ikkje er kjent med at det har vore vitne til sjølve handlinga, seier Elde.

Kva reiskapar som vart brukte til å påføre skadane, er for tidleg å seie.

Det var torsdag kveld at mannen i 40-åra vart funnen. Mannen hadde stikkskadar, men var ikkje alvorleg skadd. Han vart send til Stavanger universitetssjukehus.

Ifølgje politiet er det ingen grunn til å tru at sikta vil utgjere ein fare for andre.

