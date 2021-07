God sommar for strandhotella

innenriks

Både i Grimstad og på Larkollen opplever strandhotella ein knallsommar, skriv Dagens Næringsliv.

– Vi har godt belegg ut året, og det har allereie byrja å komme tingingar for 2022 òg, seier hotelldirektør Nina Nilsen ved Støtvig Hotell på Larkollen i Rygge kommune.

Strand Hotel Fevik like utanfor Grimstad opplever at folk nesten er villig til å by på romma og har for tida venteliste på 20 rom kvar dag.

I storbyane er situasjonen ein heilt annan. I Oslo viser tal frå Benchmarking Alliance, som viser rombelegg i perioden 1. til 16. juli i år, at nesten seks av ti hotellrom er tomme.

I Bergen er under halvparten av hotellromma opptekne, medan i Trondheim og Stavanger er 64 prosent av romma booka.

I Kristiansand er heile 77,2 prosent av romma booka, men det er likevel ein kraftig nedgang frå same periode i fjor, då nesten 96 prosent av hotellkapasiteten var brukt.

Ålesund, Haugesund, Kristiansund, Lillehammer og Lofoten har høgast rombelegg i same periode, i Lofoten er belegget over 80 prosent.

(©NPK)