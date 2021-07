Færre ferske lærarstudentar i rekordstort studieopptak

innenriks

Det er 11.482 søkjarar som har fått tilbod om studieplass ved ei lærarutdanning. Det er 417 færre enn i fjor, og nedgangen er størst for grunnskulelærarutdanning for 5. til 10. trinn.

– Det viktigaste for meg er å sørgje for at det ikkje blir ein trend, og at vi sørgjer for at tala byrjar å stige igjen, slik vi såg i åra før, seier statsråd for forsking og høgare utdanning Henrik Asheim (H) til NTB.

Opptakstala for høgare utdanning vart presentert av Asheim og Samordna opptak på Oslomet fredag. I ei pressemelding kort tid før presentasjonen gjekk Oslomets prorektor for utdanning, Nina Waaler ut med ei utfordring.

– No er det avgjerande at utdanningsinstitusjonane, styresmaktene og praksisfeltet går saman om å finne ut korleis vi hevar vilkår, status og interesse for læraryrket, seier Waaler.

Den jobben meiner Asheim allereie er i gang.

– Vi har eigne forum for lærarutdanningane, der vi har møte med både politikarar og utdanningsinstitusjonane, seier statsråden.

Sju av ti har fått plass

Han understrekar samtidig at viss regjeringa kan gjere meir, er dei interesserte i det.

Søkjarar til norske universitet og høgskular fekk tysdag svar på om dei har komme inn. Av dei 152.730 som søkte, er over 137.994 kvalifiserte for opptak til minst eitt studium, viser tala frå Samordna opptak. Det er litt fleire enn i fjor.

110.119 av dei har fått tilbod om studieplass.

Totalt har fleire enn sju av ti kvalifiserte søkjarar fått tilbod om studieplass, og av desse har fleire enn halvparten komme inn på førstevalet sitt. Prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger vektla at det framleis er mange kvalifiserte søkjarar som ikkje har fått studieplass, og oppmoda politikarane til å opprette fleire studieplassar.

– Vi løyvde 4.000 studieplassar i 2020, og 4.000 til i 2021. Men vi må passe på at vi ikkje berre oppdimensjonerer studiane, utan at kvaliteten følgjer etter, seier Asheim.

Flest førstegongssøkjarar på siviløkonomi

Siviløkonomutdanninga ved Noregs handelshøgskole (NHH) i Bergen har fått aller flest førstevalssøkjarar, følgd av rettsvitskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitskap ved Universitetet i Oslo.

– Opptakstala viser at det er fleire kvalifiserte søkjarar, det er fleire som får tilbod om studieplass på førstevalet sitt og det er fleire planlagde studieplassar. Det at rekordmange har fått tilbod om studieplass, er bra for den enkelte og bra for Noreg, seier Asheim i ei pressemelding.

Helsefagutdanningar er det fagområdet som har klart flest planlagde studieplassar, søkjarar og der flest søkjarar får tilbod om studieplass. Ved årets opptak har 38.998 søkjarar valt eit helsefagleg studium som førsteval. Dette utgjer 25,5 prosent av alle søkjarar.

Mediefag er fagområdet som prosentvis aukar mest. 363 fleire har fått tilbod om studieplass som er 12 prosent fleire enn i fjor. Også studiar innan IKT aukar mykje.

