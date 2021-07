Elbil tok fyr etter kollisjon i Alver kommune

innenriks

Nødetatane rykte ut fredag klokka 11.37 etter melding om ei trafikkulykke på E39 på sørsida av Eikefettunnelen i Alver kommune.

Ulykka skjedde då ein av bilane skulle svinge av frå E39. Den hamna i motgåande køyrefelt og kolliderte, opplyser politiet.

Det er ikkje meldt om alvorleg skadde personar, skriv Bergensavisen.

Politiet melder at fem personar var involverte i ulykka. Éin av dei er eit barn på fem år.

Det vart meldt om brann i begge bilane.

– Brannen sløkte i begge køyretøy, men nedkjøling av batteri må halde fram kontinuerleg for å unngå varmeutvikling i batteripakke på elbilen, skriv Vest politidistrikt.

Bilane kan derimot ikkje flyttast på, derfor blir vegen halden stengt framover. Per no er det vanskeleg å seie noko tidspunkt for opning av vegen, opplyser dei.

