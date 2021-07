Alle kom inn på fleire hundre studiar

innenriks

Tala frå Samordna opptak viser at det var inga poenggrense for søkjarar på ordinær kvote på 40,7 prosent av studiane. På førstegongsvitnemålskvota er talet endå høgare, her har heile 50,8 prosent av studiane inga poenggrense.

Ordinær kvote består av alle søkjarar. Søkjarar som er høgst 21 år gamle og berre konkurrerer med vitnemål frå vidaregåande, konkurrerer likevel òg på den såkalla førstegongsvitnemålskvota. På ordinær kvote kan ein òg få ei rekkje såkalla tilleggspoeng for mellom anna alder, fullført folkehøgskule, og fullført førstegongsteneste. Derfor er poenggrensene på ordinær kvote vanlegvis høgare enn for førstegongssøkjarar.

Forskjellane er store mellom ulike studieområde. På pedagogiske fag har alle studietilboda poenggrense på ordinær kvote, medan på helsefag gjeld det 98,6 prosent av studiane. For reiselivsfag er det berre 20 prosent av studietilboda som har ei poenggrense på ordinær kvote, medan alle søkjarane kom inn på 80 prosent av tilboda. For søkjarar med førstegongsvitnemål toppar språkfag lista. Der har berre 16,4 prosent av tilboda poenggrense.

På ordinær kvote er det som vanleg høgast poenggrense på medisinstudia. Skal du byrje på medisin på Universitetet i Oslo i haust, må du ha 69,5 poeng, og det står 1.715 personar på venteliste. Det er ein oppgang på 0,5 poeng frå i fjor.

På førstegongsvitnemålskvota er det honorsprogrammet i realfag på Universitetet i Oslo som toppar lista, med 62,8 poeng.

