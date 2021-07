innenriks

– For ti år sidan møtte vi hat med kjærleik. Men hatet er der framleis. Det såg vi då minnesmerket etter Benjamin Hermansen vart vanæra på det grovaste, sa den tidlegare statsministeren og Ap-leiaren i talen sin i Oslo domkyrkje.

Han nemnde òg angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum, at folk er redde for å ytre seg og at overlevande etter 22. juli framleis blir trua på livet.

(©NPK)