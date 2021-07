Oslo-biskop Kari Veiteberg: – Det er ikkje sant at tida lækjer alle sår

innenriks

– I dag er det ti år sidan vi alle veit kvar vi var og kva dei gjorde. Ein dato som har vorte eit omgrep for høgreekstrem terror og på målretta vondskap, sa Kari Veiteberg.

Biskopen brukte òg høvet i Oslo domkyrkje til å takke dei som hevar stemma mot vondskapen rundt 22. juli og i samfunnet.

– Er det mogleg å vere upolitisk på denne minnedagen for 22. juli? For mange av oss er svaret nei, for nokre av oss må heve stemma. Takk til alle de som gjer det, sa ho.

Ho uttalte òg at det ikkje er mogleg å bli kvitt vondskap og hat.

– Men vi må ta avstand og snakke sant om vondskapen, sa ho.

(©NPK)