Noreg har sett meir enn 5 millionar dosar med koronavaksine

innenriks

Den første dosen vart sett i Noreg i slutten av desember i fjor. Dei siste månadene har vaksinasjonen skote fart, og no har Noreg passert 5 millionar sette dosar.

Så langt er det Viken som har størst del vaksinerte med første dose følgd av Oslo.

FHI opplyste tysdag at dei er i ferd med å fase ut den geografiske skeivfordelinga av vaksinar. I den siste vaksinasjonskalenderen blir det anslått at alle over 18 år vil få tilbod om første dose innan midten av august og annan dose innan siste halvdel av oktober.

Den siste tida har smitteutviklinga i Noreg vore stabilt låg, men deltavarianten har skapt bekymring for auka smitte igjen.

(©NPK)