Kong Harald: Vi har ikkje gjort nok for å motarbeide dei mørke kreftene

– Det er mitt håp at vi kan hjelpe kvarandre med å leve lærdommen frå 22. juli kvar dag, i alt vi er og gjer. Samtidig må vi erkjenne at vi som samfunn ikkje har gjort på langt nær nok for å sjå, for å hjelpe, for å bere byrda saman – og for å motarbeide dei mørke kreftene, sa kong Harald i Oslo Spektrum torsdag kveld.

– Dette er eg lei meg for, sa han.

Få veker etter angrepa for ti år sidan vart det halde ei tilsvarande markering i Oslo Spektrum, ei markering som kanskje vart mest kjend for talen som ein djupt prega kong Harald heldt til dei ramma.

Torsdag sa han at vi som nasjon har eit felles ansvar å lære dei unge om kva som skjedde 22. juli 2011.

– Dette skuldar vi alle dei drepne, dei pårørande, dei ramma – og oss sjølve. Både for å bli betre menneske, for å bli eit klokare folk, og for å skape eit endå betre Noreg for dei som kjem etter oss, sa kongen.

Highasakite starta kvelden med ein versjon av songen «Its Too Early». 77 dansarar i alderen 15–20 år frå ulike danseskular i Oslo og Viken deltok òg.

I salen sat det først og fremst ramma og representantar frå det offentlege Noreg, men delar av salen var òg opna for publikum.