– Ti år seinare må vi snakke sant. Vi har ikkje stoppa hatet, sa Hoem.

Den livsfarlege rasismen og høgreekstremismen lever framleis, sa ho.

– Sanninga om dei siste ti åra er historia om eit oppgjer som aldri kom, men som vi må bruke dei neste ti åra på å ta, sa Hoem.

– Det er no vi ein gong for alle må seie at vi ikkje godtek rasisme, ikkje godtek hat. Gjer vi det no, så kan vi kanskje klare å halde løftet om aldri meir 22. juli, sa Hoem.

