AUF-leiaren: – Det er viktig å reflektere over dei siste ti åra

– Det er òg ei tid for å sjå fram på kva samfunnet kan gjere for å hindre at slike angrep skjer igjen, seier Hoem til NTB.

Partifelle og Arbeiderparti-leiar Jonas Gahr Støre synest talen til Hoem var dagens viktigaste. Samtidig meiner han det er viktig å ta debatten om trusselen som framleis eksisterer i samfunnet.

– Det er ikkje mindre hat, vald og truslar, tvert imot, seier Støre til NTB, og legg til:

– Rapportane seier at faren for liknande terror er større no enn det han var før. Det kan ikkje berre Politiets tryggingsteneste (PST) og politiet verne oss mot. Alle må ta det ansvaret i debatten vi har, seier han.

