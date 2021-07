21 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus – tre færre enn dagen før

innenriks

Fire av pasientane får respiratorbehandling, og sju ligg på intensivavdeling.

Det er like mange på respirator og to fleire på intensivavdeling enn dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt torsdag. 14 av koronapasientane er innlagde på sjukehus i regionen Helse sør-aust, fire er innlagde i Helse Midt-Noreg, to er innlagde i Helse vest, og éin er innlagd i Helse nord.

Fire av pasientane på intensivavdeling er innlagde hos Helse sør-aust, og tre er innlagde hos Helse Midt-Noreg.

Sidan februar i fjor har 134.969 personar fått påvist koronasmitte her i landet, viser det førebelse talet torsdag frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

