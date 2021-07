Sikta etter Rådhus-drapet varetektsfengsla i fire veker

innenriks

– Han samtykket til fengsling, men ikkje til restriksjonane, seier advokat Tonje Larsen, som representerte 41-åringen i fengslingsmøtet, til NTB.

Den drapssikta mannen er gitt brev- og besøksforbod gjennom heile fengslingsperioden. Han er i tillegg fått medieforbod dei to første vekene, ifølgje rettsavgjerda frå Oslo tingrett.

41-åringen erkjenner å ha brukt våpenet som medførte at kompisen døydde, men meiner dette var i nødverje.

– Det er ikkje planlagt nokon nye avhøyr no. Vi har jamleg kontakt med han, og vil vi be om at det blir gjennomført avhøyr av sentrale personar som sikta meiner kan belyse saka, seier advokaten.

Ein mann vart skotne og drepne då 41-åringen fyrte av skot på open gate i Tordenskiolds gate ved Oslo rådhus måndag ettermiddag.

Tysdag vart den drapssikta avhøyrt i rundt fem timar. Politiet har karakterisert han som veldig samarbeidsvillig. Det var han sjølv som ringde og varsla politiet etter hendinga.

