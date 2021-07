Oppgangen heldt fram på Oslo Børs

innenriks

Børsen starta veka med ein nedgang på 2,4 prosent måndag, men har teke seg godt opp igjen gjennom tysdagen (+1,4) og onsdagen. Ved stenging onsdag er hovudindeksen opp 2,53 prosent sidan måndag og opp 0,08 prosent sidan børsstenging fredag.

Dei fleste av onsdagens mest omsette enda dagen i pluss. Mellom anna er Equinor opp 2,36 prosent, Nordic Semiconductor opp 3,93 prosent og Norsk Hydro opp 1,59 prosent.

Yara skil seg ut blant dei mest omsette og enda ned 1,47 prosent.

Blant dagens vinnarar er IT-selskapet Kahoot, som står bak den populære kviss-appen med same namn, som enda dagen opp 8,43 prosent. Tidlegare på dagen lanserte selskapet ein eigen app for videosamtaletenesta Zoom, skriv E24.

Oljeprisen var klokka 16.45 opp 4,65 prosent. Eit fat nordsjøolje blir omsett for 71,72 dollar. Den har dermed teke seg kraftig opp etter at han, som følgje av at Opec+ søndag vart samde om å auke oljeproduksjonen, fall over 4 prosent måndag.

