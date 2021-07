Omfanget aukar: Til saman 50 smitta etter bryllaup i Lillestrøm

innenriks

– Vi har håp om at det byrjar å roe seg. Det har gått såpass lang tid at vi har uflaks om det kjem mange nye nærkontaktar som er smitta, seier kommuneoverlege i Lillestrøm kommune Hedi Anne Birkeland til Romerikes Blad.

Av dei smitta var 35 personar gjestar på bryllaupet, medan dei resterande 15 er nærkontaktar.

Lillestrøm kommune oppmodar folk til å ha låg terskel for a teste seg.

Tidlegare i juli vart det kjent at Lillestrøm kommune melder arrangøren av bryllaupet på Strømmen for brot på covid-19-forskrifta. Brota gjeld særleg krav til oversikt over deltakarane og rolla som ansvarleg arrangør.

